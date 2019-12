Nike z dobro prodajo izničil učinke višjih carin

New York, 20. decembra - Ameriški proizvajalec športnih oblačil in obutve Nike je kljub višjim carinam na uvoz ameriških oblačil in obutve na Kitajsko v drugem četrtletju poslovnega leta po zaslugi dobre prodaje občutno izboljšal rezultate. Čisti dobiček se je povečal za skoraj tretjino, rast prihodkov je bila 10,2-odstotna.