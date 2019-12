Ponomarenko Janićeva, Ostermanova in Kovačič primorski športniki leta

Koper, 20. decembra - Kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, ki sta sezono končali na prvem mestu svetovne lestvice med kajakaškimi dvojci, odbojkarski reprezentant Jani Kovačič in košarkarji Kopra Primorske so na 36. prireditvi Naš športnik prejeli nazive primorski športnik leta.