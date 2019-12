Siol: Mandarić našel kupca za Dalmatinko

Ljubljana, 20. decembra - Poslovnež Milan Mandarić bo ljubljanski nepremičninski projekt Dalmatinka prodal podjetju Slon Capital, ki ga obvladujeta ljubljanska hotelirja Ivan Tatić in Milorad Sikima, piše spletni portal Siol. Pogodbo o nakupu so po informacijah portala že podpisali, Mandarić pa naj bi za Dalmatinko iztržil šest do sedem milijonov evrov.