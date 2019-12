Pravljična dežela Gorajte praznuje deset let

Škofja Loka, 20. decembra - Pravljična dežela Gorajte, ki vsako leto decembra zaživi v bližini Škofje Loke, letos praznuje deset let. Posebnost dežele, ki jo ob pomoči prostovoljcev in sponzorjev ustvarja Društvo Oddih Gorajte, je med drugim ta, da je njen obisk brezplačen. Letošnje predstave se začenjajo danes in se bodo odvijale do 29. decembra.