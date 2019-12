V Kostanjevici na Krki razstava Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji

Kostanjevica na Krki, 20. decembra - V Lamutovem likovnem salonu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 18. uri odprli gostujočo razstavo Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji. Razstavo so pripravili skupaj z Narodno galerijo iz Ljubljane, njena avtorja sta Andrej Smrekar in Kristina Preininger, na ogled bo do 9. februarja prihodnje leto.