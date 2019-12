Jan Oblak v top 25 nogometašev na svetu po izboru Guardiana

London, 20. decembra - Vratar Atletico Madrida in slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je na lestvici stoterice najboljših nogometašev na svetu po izboru britanskega Guardiana za sezono 2019 pristal na 24. mestu. V izboru sodeluje 239 glasovalcev iz 63 držav, med njimi so legendarni nogometaši, kot so Dimitar Berbatov, Falcao in Daniele Massaro.