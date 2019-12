Bryant, Duncan, Garnett nominiranci za hišo slavnih 2020

Los Angeles, 20. decembra - Nekdanji košarkarji severnoameriške lige NBA Kobe Bryant, Tim Duncan, Kevin Garnett in Chris Bosh so na vrhu seznama nominirancev za sprejem v košarkarsko hišo slavnih leta 2020. Omenjeni so skupno osvojili 13 naslovov v ligi NBA, štiri nazive najkoristnejših igralcev (MVP) rednega dela, pet MVP končnice ter 59 nastopov na tekmi zvezd All-Star.