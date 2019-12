Kralji zapravili zmago v Ohiu

Columbus, 20. decembra - Hokejisti Columbus Blue Jackets so v severnoameriški ligi NHL večkrat v zadnjih minutah iz igre potegnili vratarja, pa se jim je doslej to vedno maščevalo. Prvič to sezono na tekmi proti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja pa je poteza obrodila sadove. Po zaostanku z 1:2 še dve minuti pred koncem so modri jopiči premagali kralje po podaljšku s 3:2.