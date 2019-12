Floridska policija zaradi motenja Trumpove posesti aretirala še eno Kitajko

Miami, 20. decembra - Policija v Palm Beachu na Floridi je v sredo aretirala že drugo Kitajko zaradi motenja posesti predsednika ZDA Donalda Trumpa. Aretirali so 56-letno Lu Jing in jo obdržali v zaporu, ker je v ZDA s pretečenim vizumom. Marca so na osem mesecev zapora obsodili 33-letno Kitajko Zhang Yujing zaradi podobnega prekrška.