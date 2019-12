ZDA višajo starost za nakup cigaret z 18 na 21 let

Washington, 20. decembra - Ameriški kongres je v velikem dogovoru o proračunski porabi potrdil tudi zvišanje starostne meje za nakup cigaret in elektronskih cigaret z 18 na 21 let. Ukrep je posledica rasti pljučnih obolenj in smrtnih primerov zaradi kajenja elektronskih cigaret. Predlog sta potrdila oba domova kongresa, predsednik ZDA Donald Trump pa ga bo podpisal.