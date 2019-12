DeSUS utegne izgubiti poslanca; po besedah Jurše blizu razhoda s Polnarjem

Ljubljana, 20. decembra - Po imenovanju Angelike Mlinar za kohezijsko ministrico se v koaliciji odpirajo nove težave, napeto je v DeSUS. Njihov poslanec Robert Polnar je spet ravnal drugače kot poslanska skupina in nasprotoval Mlinarjevi. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša za zdaj še ne more reči, da se s Polnarjem razhajajo, a so blizu tej točki, je povedal v DZ.