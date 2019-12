Novogoriški svetniki potrdili proračun za prihodnji dve leti

Nova Gorica, 19. decembra - Novogoriški mestni svetniki so na zadnji letošnji seji potrdili predloga proračunov za leti 2020 in 2021. V prihodnjem letu v novogoriški občini predvidevajo nekaj manj kot 37 milijonov evrov prihodkov in 44,4 milijona evrov odhodkov. Prav zaradi večjih odhodkov se bodo ob uresničitvi vseh velikih projektov morali zadolžiti.