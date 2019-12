Sassoli poziva Španijo k implementaciji sodbe Sodišča EU glede Junqueras

Bruselj, 19. decembra - Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli je pozval španske oblasti, naj implementirajo današnjo razsodbo Sodišča EU, da nekdanjemu katalonskemu podpredsedniku Oriolu Junquerasu pripada imuniteta evropskega poslanca. Španski tožilec se sicer s to razsodbo ne strinja in predlaga vrhovnemu sodišču, da potrdi obsodbo Junquerasa na 13 let zapora.