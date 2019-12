V BiH prispela prva deportirana skupina domnevnih borcev IS

Sarajevo, 19. decembra - V Bosno in Hercegovino je danes prispela prva skupina državljanov BiH, ki so jih zajeli na ozemlju pod nadzorom skrajne džihadistične skupine Islamska država (IS) v Siriji in Iraku. Vse odrasle moške, ki jih sumijo, da so bili borci IS, je policija prijela in odpeljala takoj po pristanku letala na sarajevskem letališču.