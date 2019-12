Indeks vodilnih gospodarskih kazalnikov ZDA novembra ostal na oktobrski ravni

New York, 19. decembra - Indeks vodilnih gospodarskih kazalnikov ZDA, ki ga sestavlja newyorška organizacija Conference Board, je po dveh mesečnih nazadovanjih za 0,2 odstotka v septembru in oktobru sedaj novembra ostal na oktobrski ravni 111,6 točke. Analitiki so to bolj ali manj pričakovali.