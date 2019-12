Po neurju več deset tisoč ljudi brez elektrike v Latviji in Estoniji

Riga/Tallinn, 19. decembra - Zaradi silovitih neurij, ki so v sredo ponoči divjala v Latviji in Estoniji, je na območju ostalo brez električne energije več deset tisoč gospodinjstev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Veter s hitrostjo do 97 kilometrov na uro je ruval drevesa in številne električne drogove.