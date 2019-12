Vreme: Na vzhodu občasno delno jasno, drugod pretežno oblačno

Ljubljana, 19. decembra - Zvečer in ponoči se bodo padavine na zahodu prehodno okrepile in razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Do jutra bodo že nekoliko oslabele. Jugo ob morju bo do jutra ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.