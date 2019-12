V Mestnem muzeju Ljubljana razstava o prvih velikih izkopavanjih Emone

Ljubljana, 20. decembra - V Mestnem muzeju Ljubljana je na ogled razstava o prvih velikih izkopavanjih Emone, ki so potekala v letih 1909 do 1912. Kot rezultat teh izkopavanj v muzeju hranijo samo eno, a izjemno dragoceno muzealijo - maketo, ki prikazuje Emono, kot so jo poznali takrat. Na razstavi jo po skoraj 100 letih ponovno predstavljajo javnosti.