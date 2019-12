Zaposlenost lani višja za 3,2 odstotka, stroški dela za 7,4 odstotka

Ljubljana, 21. decembra - Zaposlenost se je lani na letni ravni zvišala za 3,2 odstotka, skupni stroški dela pa za 7,4 odstotka. Povprečni stroški dela so medtem znašali 25.570 evrov in so se v letni primerjavi povečali za 4,1 odstotka, so ta teden objavili v državnem statističnem uradu.