Tedenski pregled - Slovenija od 20. do 26. 12.

Ljubljana, 27. decembra - V praznično obarvanem tednu je vrh politike razgrnil razmisleke o dosežkih in prihodnosti Slovenije, ob praznovanju božiča pa so v katoliških cerkvah pozvali k več razumevanja in dobrote med ljudmi. Konec decembra ni prinesel snega, še več, je med najtoplejšimi v zadnjem desetletju.