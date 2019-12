Tedenski pregled - svet od 20. do 26. 12.

Ljubljana, 27. decembra - Kristjani po svetu so v preteklem tednu praznovali božič. Na Hrvaškem sta se v drugi krog parlamentarnih volitev uvrstila Zoran Milanović in Kolinda Grabar-Kitarović. Bosna in Hercegovina je dobila vlado, v Italiji pa so potrdili proračun za leto 2020. Filipine je opustošil tajfun Phanfone.