Vlada zagotovila nujna sredstva za bolnišnice Murska Sobota, Brežice in Ptuj

Ljubljana, 19. decembra - Vlada je na današnji seji zagotovila sredstva za pokrivanje neporavnavnih obveznosti bolnišnic v Murski Soboti, Brežicah in na Ptuju in s tem zagotovila nadaljnje nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstvene oskrbe prebivalcev na teh območjih. Vsaki od omenjenih bolnišnic pripada nekaj več kot 320.000 evrov proračunskih sredstev.