V Ljubljani 4. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini

Ljubljana, 21. decembra - Društvo v tujini izobraženih Slovencev (VTIS) v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v ponedeljek pripravlja že četrti simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini. Namen dogodka je vzpostavljati in utrjevati vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in profesorji, raziskovalci ter študenti v Sloveniji.