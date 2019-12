Na grškem otoku nemiri v migrantskem taborišču

Atene, 19. decembra - V prenapolnjenem sprejemnem centru Vati na grškem otoku Samos je morala policija s solzivcem razgnati migrante, ki so policiste in uslužbence obmetavali s kamni in uničevali stranišča. Zaradi solzivca so morali preventivno evakuirati učence iz šole v bližini migrantskega centra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.