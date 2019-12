Tekma deskarjev v Carezzi odpovedana

Bolzano, 19. decembra - Prireditelji četrte tekme svetovnega pokala v Carezzi so morali zaradi mehke proge, ki ni dovoljevala enakovrednih pogojev za vse tekmovalce, odpovedati finale. Slovenskim tekmovalcem to nikakor ni ustrezalo, saj so bili v kvalifikacijah odlični, Tim Mastnak jih je celo dobil, Rok Marguč je bil osmi, Žan Košir pa deseti.