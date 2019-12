Obtoženi v zadevi Marina niso priznali krivde

Koper, 19. decembra - Na koprskem okrožnem sodišču so se zvrstili predobravnavni naroki za Jožeta Kojca, Dejana Šurbka in Vesno Ternovec, ki jim obtožnica očita osrednje vloge pri zlorabi prostitucije v zadevi Marina. Nihče od trojice ni priznal krivde, njihovi zagovorniki pa so podali tudi predloge za odpravo pripora zoper vsakega izmed njih.