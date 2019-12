Pri Slovenski matici od likovne monografije do literarne študije in drame

Ljubljana, 19. decembra - Pri Slovenski matici so izdali likovno monografijo akademika Andreja Jemca Vse, kar je, literarnozgodovinsko študijo Matevža Kosa Leta nevarnega življenja: Pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni ter Antigono Jeana Anouilha. Z izidom drame v prevodu Aleša Bergerja so pri založbi oživili zbirko Vezana beseda.