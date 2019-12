Ljubljana, 19. decembra - Družba Alta Skladi se je danes pripojila k prevzemni družbi Triglav Skladi. Alta Skladi so tako izbrisani iz sodnega registra, Triglav Skladi pa so s tem povečali obseg sredstev v upravljanju v vzajemnih skladih za 40 odstotkov na milijardo evrov, so sporočili iz Triglava.