Novomeški policisti v zadnjih dneh zasegli več kot 3600 petard

Novo mesto, 19. decembra - Policisti so v zadnjih dneh na območju novomeške policijske uprave zasegli več kot 3600 prepovedanih pirotehničnih izdelkov in ukrepali zoper več kršiteljev. Napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali poostreno preverjanje in zoper kršitelje dosledno ukrepali.