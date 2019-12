Prazniki spreminjajo urnike komunalnih storitev

Maribor, 21. decembra - Zaradi prihajajočih praznikov se spreminjajo urniki nekaterih komunalnih storitev. Kot so sporočili iz mariborske družbe Snaga, bodo na praznične dneve zaprte tržnice in zbirni centri odpadkov v Mariboru in primestnih občinah, odvoz odpadkov iz gospodinjstev pa bo namesto v sredo, 25. decembra in 1. januarja, potekal v soboto 21. in 28. decembra.