Mariborski gledališčniki z Zajčevimi Grmačami v ljubljanski Drami

Ljubljana, 20. decembra - SNG Drama Ljubljana bo nocoj gostila mariborske gledališčnike, ki bodo na velikem odru odigrali dramo Daneta Zajca Grmače. Predstavo v režiji Nine Rajić Kranjac so v SNG Maribor premierno predstavili septembra, natanko sto let po prvi slovenski uprizoritvi v tem gledališču - drame Tugomer Josipa Jurčiča v režiji takratnega ravnatelja Hinka Nučiča.