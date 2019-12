Prometna napoved do 27. decembra

Ljubljana, 19. decembra - Promet se bo povečal v petek popoldne in soboto dopoldne, predvsem od Avstrije in Italije proti Hrvaški. Vse do novega leta je ob delovnih dneh pričakovan povečan tovorni promet, največ v petek, 27. decembra, med Italijo in Madžarsko, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.