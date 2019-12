Stanovalci bližnjih blokov pomagali razkrinkati lažno prijavo prometne nesreče

Koper, 19. decembra - Koprski policisti so ovadili voznico avtomobila in voznika mopeda, ki sta se po trčenju dogovorila za prijavo lažne prometne nesreče pešca in pobeglega voznika avta. Pri razkrinkanju so policistom pomagali stanovalci bližnjih blokov, ki so jih obvestili o njunem dogovarjanju o lažni prometni nesreči.