Na lestvice Fife brez večjih sprememb, slovenski nogometaši 64.

Zürich, 19. decembra - Slovenska nogometna reprezentanca je tudi na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostala na 64. mestu, kjer je bila že novembra po neuspešnih kvalifikacijah za euro 2020. Mesto si deli s Črno goro. Na vrhu so še vedno Belgijci pred Francozi in Brazilci, sledijo Angleži in Urugvajci.