A1 zagnal prvo testno bazno postajo za 5G

Ljubljana, 19. decembra - Operater A1 Slovenija je v ljubljanskem BTC-ju testno zagnal svojo prvo bazno postajo s tehnologijo 5G, s katero želijo preizkusiti trenutne zmožnosti in oceniti morebitne vplive tehnologije na okolico v lokalnem okolju. Kot je na predstavitvi povedal Lovro Peterlin iz A1 Slovenija, so se za to potezo odločili zaradi dobrih izkušenj A1 v Avstriji.