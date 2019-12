Evropske borze začele s padci

London/Frankfurt/Pariz, 19. decembra - Osrednje borze so dan začele s padci indeksov. Potem ko je trgovanje v zadnjih mesecih narekovala trgovinska vojna med ZDA in Kitajko, se je po ocenah analitikov v ospredje zanimanja vlagateljev vrnil brexit. Vlagatelji ugibajo, ali imata EU in Velika Britanija do konca leta 2020 dovolj časa, da bi dosegli dober dogovor o prihodnjih odnosih.