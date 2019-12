Kovačič želi z referendumom izpodbijati še poroštveni zakon za drugi tir in tretjo razvojno os

Ljubljana, 19. decembra - Pobudnik referenduma zakona o drugem tiru Vili Kovačič želi z referendumom izpodbijati še poroštveni zakon za drugi tir in del tretje razvojne osi, ki ga je DZ potrdil v sredo. Hkrati ustavno sodišče poziva, naj uveljavljanje in izvajanje tega zakona nemudoma zadrži. Do Kovačičevih potez so kritični v Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os.