Odgovorni za pokol na Filipinih obsojeni na dolgoletne kazni

Manila, 19. decembra - Sodišče v Manili je danes obsodilo odgovorne za najhujši politični pokol v zgodovini Filipinov, v katerem je bilo pred desetimi leti ubitih 58 ljudi. Vodje vplivne politične dinastije Ampatuan, ki so bili obtoženi organiziranja pokola, so bili obsojeni na 30 let zaporne kazni.