Inženirska zbornica opozarja na nevarno razvrstitev distribucijskih plinovodov

Ljubljana, 19. decembra - Inženirska zbornica Slovenije je lansko poletje okoljsko ministrstvo opozorila na nevarno razvrstitev distribucijskih plinovodov, a to napake iz uredbe do danes ni odpravilo. Distribucijski plinovodi so namreč razvrščeni med nezahtevne objekte, morali pa bi biti razvrščeni med manj zahtevne.