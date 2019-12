Nesklepčnost spet onemogočila glasovanje o predlogu za aktivacijo pooblastil vojski za varovanje meje

Ljubljana, 19. decembra - Tudi današnje nadaljevanje skupne seje parlamentarnih odborov za notranje zadeve in za obrambo, na kateri naj bi glasovali o predlogu SDS za aktivacijo izrednih pooblastil vojski pri varovanju meje, ni bilo sklepčno. Koalicija in Levica namreč sejo obstruirata. Navzoči poslanci so sklenili, da bodo za glasovanje sklicali korespondenčno sejo.