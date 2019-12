Vodilni ekipi zahoda do novih točk

New York, 19. decembra - St. Louis Blues in Colorado Avalanche, vodilni ekipi zahodne konference severnoameriške profesionalne hokejske lige NHL, sta v sredo zabeležili novi zmagi. Aktualni prvaki so serijo štirih zaporednih domačih tekem končali z zmago 2:1 proti Edmontonu, Colorado pa je bil v gosteh s 4:1 boljši od Chicaga.