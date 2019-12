Zaposlenim na Pošti po 400 evrov božičnice

Maribor, 19. decembra - Nadzorniki Pošte Slovenije so prižgali zeleno luč za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, ki jo je zahteval Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ). Tako so se odločili, potem ko je omenjeni sindikat, sicer eden od dveh reprezentativnih v tej družbi, konec novembra v nasprotnem primeru zagrozil z novo stavko.