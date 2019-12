Med el clasicom v Barceloni spopadi med protestniki in policijo

Barcelona, 19. decembra - Med nogometno tekmo med Barcelono in Real Madridom so v sredo pred stadionom Camp Nou v katalonski prestolnici potekali protesti zagovornikov neodvisnosti Katalonije, pri čemer so izbruhnili tudi spopadi med zamaskiranimi protestniki in policijo. Lažje ranjenih je bilo nekaj več kot 40 ljudi, devet je bilo aretiranih.