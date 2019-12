Newyorške borze končale neenotno

New York, 18. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje večinoma sklenili z rahlimi padci. Ti so po obdobju rasti in rekordov, po poročanju borznih analitikov, posledica upada vrednosti delnic ameriškega dostavnega podjetja Fedexa. Kljub temu je tehnološki indeks Nasdaq že petič zapored končal z rekordi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.