Predlog SDS za omejitev uporabe pirotehnike končal zakonodajno pot

Ljubljana, 18. decembra - Novela zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, s katero so v SDS predlagali omejitev in strožji nadzor nad prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov, je končala zakonodajno pot. Medtem ko so nekateri poslanci želeli doseči popolno prepoved pirotehnike, pa jih je večina dvomila, da bi spremembe pripomogle k povečanju varnosti.