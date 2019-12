Demokracija o vpeljavi socialističnega poslovnega modela (19. 12.)

Ljubljana, 19. decembra - Jože Biščak v komentarju Koruzna polja Marjana Šarca piše o tem, da so se vsi socialni eksperimenti, s katerimi so socialisti (levičarji) kjerkoli po svetu želeli "pomagati", slabo končali. Tako bo tudi s Šarčevo poroštveno shemo pri stanovanjskih posojil in koalicijsko ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, meni avtor.