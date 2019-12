Ewan podaljšal pogodbo z Lotto-Soudalom

Bruselj, 18. decembra - Avstralski kolesarski as Caleb Ewan je podaljšal pogodbo z belgijskim moštvom Lotto-Soudalom. Sprinterski specialist, ki je letos dobil tri etape na dirki po Franciji, je moštvu obljubil zvestobo do leta 2022, skupaj z njim pa sta novi pogodbi podpisala tudi njegova glavna pomočnika Jasper De Buyst in Roger Kluge.