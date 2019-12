V Slovenski filharmoniji tradicionalni božični koncert

Ljubljana, 19. decembra - V Slovenski filharmoniji bo drevi ob 18. uri tradicionalni božični koncert. Pod taktirko nemškega dirigenta Philippa von Steinaeckerja bosta zbor in orkester prepletla znane mojstrovine velikih ustvarjalcev od baroka do danes. Na sporedu bodo dela od Johanna Sebastiana Bacha do domačega ustvarjalca Damijana Močnika.