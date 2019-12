Sindikati treh uniformiranih poklicev pri Šarcu o svojih zahtevah in težavah

Ljubljana, 18. decembra - Predsedniki sindikatov carinikov, državnih organov in ministrstva za obrambo so danes premierja Marjana Šarca seznanili s zahtevami ter težavami na svojih področjih, ter nezadovoljstvo z odzivanjem nanje. V primeru, da se pri reševanju odprtih vprašanj ne bodo premaknili naprej, zato lahko pride do zaostrovanja sindikalnih aktivnosti, napovedujejo.