Pri Cankarjevi založbi tudi roman Luč vojne Michaela Ondaatjeja

Ljubljana, 18. decembra - Pri Cankarjevi založbi so izšli roman Suzane Tratnik Norhavs na vrhu hriba, knjiga Ilije Trojanowa Moja olimpijada - en amater, štiri leta, 80 disciplin in delo Zgodovina Jugovzhodne Evrope avtorice Marie-Janine Calic. Izdali so tudi roman Luč vojne Michaela Ondaatjeja in četrti roman iz Neapeljskega cikla Elene Ferrante O izgubljeni deklici.